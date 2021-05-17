Путин продлил срок государственной службы полпреду в СКФО Юрию Чайке Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 21 мая следующего года срока федеральной государственной гражданской службы своему полномочному представителю в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке. Соответствующий документ в понедельник, 17 мая, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- Продлить срок федеральной государственной гражданской службы полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу до 21 мая 2022 года, - говорится в подписанном Владимиром Путиным распоряжении.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка был назначен на должность полпреда главы государства в СКФО в 2020 году. В настоящее время политику 69 лет. В соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе в России, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом госслужащему, который достиг данного возраста и замещает должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.