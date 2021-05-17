Лавров: Деятельность НАТО в Арктике вызывает вопросы

К деятельности НАТО в Арктике возникают вопросы, заявил Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всё, что делает в Арктике Россия - законно и легитимно, а деятельность НАТО вызывает вопросы , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Американцы наш подход знают. По Арктике видим причитания, что Россия разворачивает активность. Это - наша территория и наша земля. Все, что там делает наша страна - законно. Это не то что близко к нам, а это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление, то возникают вопросы. Например, к Норвегии. А если кто-то хочет предсказуемости и снизить риски - предлагают вернуться к нашему давнему предложению к регулярной встрече начальников штабов стран Арктического совета. Но он семь лет назад был заморожен. Можем начать на уровне экспертов стран Арктического совета, - заявил глава МИД.