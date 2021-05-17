Лавров: Мы относимся к призывам нормализации отношений с США не по словам, а по делам

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Россия будет судить о призывах США к нормализации отношений не по словам, а по делам. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

- Стабильно предсказуемые санкции - это не то, что нам нужно. Мы относимся к призывам нормализации отношений с США не по словам, а по делам. Хотим посмотреть на те сферы двусторонних отношений, где наши интересы могут совпадать и можем искать баланс интересов, - сказал он в ходе пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность - ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное - должно быть на столе переговоров.

Ранее Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести отдельную встречу на сессии Арктического совета в Рейкьявике. Саммит состоится уже 20 мая. В ходе встречи политики обсудят двусторонние отношения и международную повестку дня.