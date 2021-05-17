Грузия, Молдавия и Украина подписали меморандум о работе по интеграции в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерств иностранных дел Грузии и Молдавии Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой во время своего сегодняшнего визита в Киев подписали со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой меморандум о сотрудничестве для интеграции в Европейский союз. Подписание документа состоялось в понедельник, 17 мая, во время совместного брифинга министров трех государств.

- Данный меморандум подтверждает наши планы активно работать по направлению реализации европейской перспективы. Документ констатирует, что у Грузии, Молдавии и Украины нет другой альтернативы интеграции в ЕС, - заявил Кулеба.

Глава грузинского министерства иностранных дел также подтвердил намерение трех государств расширить политический диалог для интеграции в Евросоюз и достичь прогресса по данному вопросу

В свою очередь министр иностранных дел Молдавии заявил, что меморандум о работе по интеграции будет способствовать трем странам достичь цели - членства в Европейском союзе в течение следующего десятилетия.