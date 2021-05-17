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Политика17 мая 2021 15:58

В Госдуму внесён законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия

В первую очередь законопроект коснётся изменений процедуры медицинского освидетельствования
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении выдачи оружия

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении выдачи оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную Думу внесён проект закона об ужесточении контроля за выдачей оружия. Он в первую очередь коснётся изменений процедуры медицинского освидетельствования.

В документе сказано, что приобрести оружие будет можно будет только после освидетельствования на противопоказания. Среди них заболевания или состояния, препятствующие пользованию и владению оружием.

Список противопоказаний определит правительство.