Эксперт объяснил, почему нужно ужесточить правило оборота оружия в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков объяснил, почему в России назрело время ужесточить правила оборота огнестрельного оружия. Это позволит избежать ситуаций, когда пистолеты и автоматы попадают в руки неадекватных и дееспособных граждан.

Законопроект, который предусматривает изменение данных норм, Госдума рассмотрит 18 мая. Новые правила будут акцентированы на медицинские показатели человека.

- У темы есть как сторонники, так и противники. Но надо понимать, что оружие предусматривает высокую степень ответственности. Общество заинтересовано, чтобы пистолеты, автоматы, ружья и тд. были в руках дееспособных граждан, - комментирует ФАН Сергей Простаков.

Меры ужесточения поставят барьер на пути его попадания в руки преступных сообществ.

Эксперт отметил, что предложенные меры актуальны в настоящее время. Но останавливаться на них не стоит. Вопрос нуждается в дальнейшей проработке и ужесточении контроля.

- Конечно это не даст стопроцентной гарантии от повторения трагедий, но сделает их гораздо менее вероятными и осуществимыми, - заключил собеседник издания.