Путин поручил изучить вопрос о повышении требований к психологам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос о повышении требований к психологам. Это касается как организаций, так и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают психологические услуги. Доклад по этому вопросу Путин ждет до 1 июня, говорится на сайте Кремля.

Такое поручение президент дал после встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Одна из участниц совещания обратила внимания Путина на то, что сейчас множество людей, не имеющих базового психологического образования, начинают оказывать помощь гражданам. В ответ на это президент предложил подумать над введением в России обязательной лицензии для психологов.

Между тем, специалисты уже давно говорят о том, что психическое состояние людей сильно пошатнулось из-за пандемии коронавируса. Ученые предсказывают, что вскоре человечество ждет новая эпидемия - на этот раз психических расстройств. Более того, психиатры заявляют о новом виде психических симптомов - "коронафобии".