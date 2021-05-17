Добровинский: Литва считает Киркорова угрозой госбезопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство внутренних дел Литвы в ходе судебного заседания объяснило запрет на въезд Филиппу Киркорову на территорию страны соображениями государственной безопасности. Об этом в понедельник, 17 мая, рассказал юридический представитель певца Александр Добровинский.

Сегодня Вильнюсский окружной административный суд провел первое заседание по существу по иску Киркорова, который оспаривает запрет на въезд в Литву.

- Решение о запрете приняли для защиты государственной безопасности от Киркорова. Мы рассчитываем, что суд отменит этот запрет и Литва войдет в число демократических стран Европы, для которых понятия прав человека, искусства и культуры не являются пустым звуком, - сказал адвокат в интервью РИА Новости.

Александр Добровинский отметил, что МВД Литвы представило несколько аргументов, на основании которых решение могло быть принято, однако они были сформированы только после начала судебного разбирательства. По словам юридического представителя Киркорова, это означает, что решение основано оно не на аргументах, а принято лишь по просьбе МИД Литвы для давления на Россию.

Решение по иску будет оглашено 14 июня текущего года. Напомним, что в начале года МВД Литвы сообщило, что по обращению местного министерства иностранных дел миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в перечень нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет.