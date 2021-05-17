ЦБ: Долговая нагрузка россиян достигла исторически высокого уровня

ЦБ предупредил о рисках возникновения "пузырей" на рынке потребительского кредитования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России быстро растёт долговая нагрузка населения, сообщил Центробанк. В некоторых сегментах рынка рынка потребительского кредитования могут возникнуть "пузыри", заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

- В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о "пузырях", - заявила Юдаева, отметив, что долговая нагрузка достигла исторически высокого уровня.

На фоне этой динамики Центробанк готовит предложение для создания закона об ограничении кредитования физлиц по плавающим ставкам.

- Нам кажется очень важным не то, чтобы запрещать, а ограничить риски такого рода кредитов для физических лиц [по плавающим ставкам]. Мы сейчас готовим законодательное предложение с коллегами и надеемся, что по этому вопросу у нас будет конструктивный диалог, - приводит ТАСС слова Юдаевой.