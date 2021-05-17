Директор ФСИН опроверг существование мошеннических колл-центров в колониях России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошеннических колл-центров, откуда звонят россиянам и обманом выманивают у деньги, на территории учреждений ФСИН в стране не существует. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил в ходе беседы с журналистами директор ведомства Александр Калашников на научно-практическом мероприятии «Петербургские пенитенциарные конференции».

- В наших учреждениях каких-то колл-центром нет. Факты подтверждают, что такие колл-центры создаются в гражданском сообществе. Это злоумышленники, Это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств, - отметил глава службы.

Он отметил, что ФСИН проводили исследования и работу с органами внутренних дел и Федеральной службой безопасности по этому вопросу.

Александр Калашников сообщил также, что в российских исправительных учреждениях имеются факты проноса запрещенных предметов, но с специалисты ведут с данным явлением активную борьбу. В настоящее время такие случае почти полностью устранены.