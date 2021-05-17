ВОЗ: вторую неделю подряд в мире снижается заболеваемость коронавирусом

ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире Фото: Shutterstock

Вторую неделю подряд в мире снижается заболеваемость COVID-19 и сокращается число летальных исходов. Однако до полного завершения пандемии еще далеко, заявил генеральный директор ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Он подчеркнул, что ситуация во многих странах продолжает вызывать серьезные опасения. Поэтому о скором завершении пандемии пока говорить не приходится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что сейчас главная задача России - это пандемия без локдауна. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, назвал ситуацию с коронавирусом в стране стабильной. По его словам, обстановка остается напряженной только в городах с высокой плотностью населения.

17 мая в России выявили 9 328 случаев COVID-19 в 83 регионах. Больше всего новых инфицированных в Москве (3 573), Санкт-Петербурге (763) и в Московской области (701).