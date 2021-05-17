Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект по отказу от Договора по открытому небу

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу планируется рассмотреть на заседании Думы 19 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента денонсировать Договор по открытому небу, сообщил заместитель председателя комитета Юрий Швыткин.

- Комитет поддержал законопроект о денонсации Договора по открытому небу, - рассказал Швыткин в беседе с "Интерфаксом".

Он также отметил, что Госдума планирует рассмотреть законопроект 19 мая 202 года.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее внёс в Госдуму законопроект о денонсации страны Договора по открытому небу.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из договора в мае 2020 года. В феврале 2021 года, когда в США сменился президент, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооруженными силами Константин Гаврилов заявил, что Россия сможет отказаться от выхода из Договора, если США вернутся в соглашение, но администрация Джо Байдена не изменила своего решения.