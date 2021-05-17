В Союзе нефтяников предсказали реакцию США на завершение строительства «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль предположил, какой будет реакция США на завершение работ по «Северному потоку-2». Эксперт отметил, что противникам из Штатов ничего не останется, как принять данный факт и смириться с тем, что Россия была и остается надежным поставщиком газа. Этот факт понимают не только в США, но и в европейских странах.

Эксперт отметил, что против «Северного потока-2» выступают только США и те страны, которые находятся в близких отношениях с ними.

- Европейские страны прекрасно понимают значение трубопровода для экономики своих стран. Это и Германия, и Франция, и Италия. Немцы вложили немалые деньги в это и они заинтересованы в том, чтобы «Северный поток -2» был достроен, - подчеркнул собеседник Life.ru.

Собеседник издания напомнил, что минувшей зимой заинтересованные стороны смогли убедиться, что другие источники газа не всегда являются надежными. Поэтому российское сырье для европейских стран станет основой стабильности в данном вопросе.

- Я полагаю, что газопровод будет, безусловно, завершен. Американцы немного поморщатся, но примут решение Германии продолжить строительство, как должное. Будут поставлены перед фактом, - заключил эксперт.

Строительство «Северного потока-2» находится в завершающей стадии. Две нитки газопровода свяжут побережье России через Балтийское море до Германии.

17 мая Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне. В Госдуме позитивно оценили данное решение. Депутат Олег Морозов объяснил, что это значит для страны, сообщает RT.