Newsweek: Пентагон создал секретную армию из 60 тысяч бойцов

В США создали секретную 60-тысячную армию для спецзаданий Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон за последние 10 лет создал огромную секретную армию из 60 тысяч человек. Численность военного формирования в 10 раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ, сообщает издание Newsweek, проведя расследование, которое длилось два года.

В публикации Newsweek также сказано, что военные секретной армии работают внутри США и в иностранных государствах. Они выполняют поручения под видом гражданских и в военной форме.

По данным СМИ, в создании формирования задействованы 130 частных корпораций. Компании выделяют на содержание программы более 900 миллионов долларов. Деньги идут на создание фальшивых документов для работы военных, оплате счетов и налогов тех, кто работает под вымышленными личностями. Также средства нужны для прослушивание и слежки в отдалённых уголках Ближнего Востока и Африки.