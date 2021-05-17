Аналитики объяснили, в чем минусы кредитов с плавающей процентной ставкой Фото: Евгения ГУСЕВА

В ЦБ обеспокоены планами банков развивать продукты с плавающими процентными ставками. Пока процент таких кредитов и кредитных карт небольшой, но если банки будут их активно развивать, то у большого процента клиентов есть шанс попасть в долговую яму.

- Любые кредиты с плавающей ставкой должны насторожить заемщика. Минусов в них больше, чем плюсов, ведь такая ставка может колебаться под воздействием целого ряда факторов. Поэтому будет сложно спрогнозировать не только платеж, но и процент переплаты, - отметила в беседе с Life.ru экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Эксперты склонны полагать, что нововведение не коснется ранее выданных кредитов. И, скорее всего, будет распространяться только на новые договоры.

- Пока в нашей стране подобные кредитные продукты очень редки. Скорее всего, никакого массового влияния на рынок это не окажет, - полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Специалисты советует не тянуть время, если кредит необходим в ближайшем будущем. Скорее всего на фоне роста ключевых ставок займы тоже будут дорожать.

Ранее участники финансового рынка озадачились вопросом введения «добровольного запрета» на кредиты. В Госдуме положительно оценивают данные ограничения и отмечают, что они пойдут на польза заемщиков, сообщает RT.