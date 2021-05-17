Дело о растрате экс-главы Ивановской области Павла Конькова прекращено

Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Также сегодня, 17 мая 2021 года, закрыли дело предшественника Конькова экс-главы Ивановской области Михаила Меня. Обоих обвиняли в растрате 700 миллионов рублей при выделении займов крупной агропромышленной компании.

- Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено в отношении трех фигурантов дела - Михаила Меня, Павла Конькова, Дмитрия Гришина, обвиняемых … по части 4 статьи 160 УК РФ, … в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольги Бондаревой.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что уголовное дело против Михаила Меня прекращено в связи с истечением срока давности, с него снята подписка о невыезде.