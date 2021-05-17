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Звезды17 мая 2021 20:00

Манижа выступила на первой репетиции полуфинала "Евровидения"

Российская певица выступила под третьим номером
Ася КУЗНЕЦОВА
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Манижа выступила на первой репетиции первого полуфинала, вышла на сцену под третьим номером

Манижа выступила на первой репетиции первого полуфинала, вышла на сцену под третьим номером

Фото: Instagram.com

Певица Манижа, представляющая в 2021 году Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение", выступила на первой репетиции первого полуфинала. Манижа вышла на сцену под третьим номером.

Ранее Манижа рассказала в интервью сайту KP.ru, что, по её мнению, расовая дискриминация существует в любой стране, и случай с реакцией общественности на её победу среди российских исполнителей только проявил эту проблему в российском обществе.

- Думаю, мой случай все же выявил проблему. Потому что многие из людей, которые хейтят меня, просто не знают, о чем говорят - незнакомы с культурой других стран и своей тоже. Это не искренняя ненависть, - поделилась Манижа.

Манижа также объяснила ранее, почему песню "Russian Woman" лучше приняли в Европе, чем в России. Она считает, что пока композиция вызывает у россиян дискомфорт. Во время одной из репетиций "Евровидения" шведская делегация, увидев Манижу, хором исполнила песню "Russian Woman", с которой певица представит Россию на конкурсе.

Шоу-бизнес