На Индию обрушился мощный циклон «Тауктае» Фото: Кадр видео

Мощный тайфун "Тауктае" обрушился на индийский штат Гуджарат. До этого он прошел вдоль юго-западного побережья Индии, нанеся большой урон штатам Керала, Махараштра, Гоа и Карнатака. Из-за ураганного ветра и проливных дождей уже погибли как минимум восемь человек. А тысячи местных жителей остались без электричества. Кроме того, сейчас в штате Гуджарат разрушены многие дома и заблокированы дороги из-за упавших на них деревьев.

По данным синоптиков, порывы ветра достигали 165—220 км/ч. Более того, циклон пока не успокаивается и не теряет своей силы, пишет CNN. Из-за катаклизма власти решили приостановить работу аэропорта Мумбаи до 19 мая. А аэропорты штата Гуджарат в городах Ахмедабад, Сурат и Вадодара останутся закрытыми до вторника

Местные власти начали эвакуировать людей из прибрежных районов. По предварительным данным, сейчас эвакуированы уже порядка 150 тысяч человек.