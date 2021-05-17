Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 Всемирный экономический форум (ВЭФ) в этом году не состоится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирный экономический форум не состоится в 2021 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщили организаторы. Традиционно форум проходит в Давосе, но в этом году он должен был состояться в Сингапуре с 17 по 20 августа.

- К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неуверенность в отношении новых штаммов в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи, - сказано в заявлении организаторов ВЭФ.

Планируется, что форум пройдёт в первой половине 2022 года, а даты его проведения назовут летом 2021 года.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в рейтинге наиболее безопасных стран в условиях пандемии коронавируса первое место занял Сингапур. Второе место заняла Новая Зеландия, третье - Австралия, а четвёртое - Израиль.

Напомним, 27 января 2021 года на международном экономическом Давосском форуме выступил президент России Владимир Путин.