ЦБ: Годовая инфляция в России начнёт снижаться к осени 2021 года

Банк России спрогнозировал снижение инфляции к осени 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовая инфляция в России начнёт снижаться ближе к осени, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Он также отметил, что до этого момента показатель будет держаться примерно на существующем уровне.

- Вот это вот плато, пока оно и держится. Скорее всего, с него ниже инфляция пойдет уже ближе к осени, - сообщил Заботкин в Госдуме.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что за первые четыре месяца 2021 года, по данным Росстата, цены в России выросли на 2,7%. За тот же срок в 2020 году инфляция составила 2,1%. Инфляция за 12 месяцев приблизилась к 6%, это почти рекордный показатель с 2015 года.