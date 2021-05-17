Путин поручил правительству разработать закон об учёте домашних животных

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря подготовить законопроект о введении учета домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законопроект о введении учета домашних животных. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

В поручении президента сказано, что правительство должно подготовить поправки к закону об учёте домашних питомцев и мониторинге популяции бездомных животных, в том числе их стерилизации и вакцинации.

Правительство также должно разработать нормы, которые будут контролировать правила владения животными организациями или муниципальными образованиями.

Кроме того, в России усовершенствуют правила обращения с животными без хозяев. Власти утвердят показатели, к которым должна стремиться эта сфера. В том числе будут описаны требования для приютов, их количество и то, сколько времени в приюте проведёт животное.

Проверять то, как все органы власти исполняют требования закона об ответственном обращении с животными, будет Генеральная прокуратура России.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Путин подписал закон о запрете на возможность изымать домашних животных за долги.