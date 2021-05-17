"Ъ": Встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести саммит в Швейцарии, сообщил источник газеты "Коммерсантъ". Издание также напомнило, что никаких точных решений по встрече глав государств пока не принято, а Москва не давала официального согласия на участие во встрече с руководством Штатов.

- С одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных, - приводит "Ъ" слова своего собеседника.

Многое зависит от предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Она пройдёт в Рейкьявике уже на этой неделе в рамках Совета министров иностранных дел Арктического совета.

Напомним, 10 мая 2021 года Байден после выступления об экономической ситуации в США заявил, что встретится с Владимиром Путиным.