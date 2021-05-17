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Общество17 мая 2021 23:00

Психотравматолог объяснила, как родителям реагировать на агрессию подростков

Часто такие реакции провоцируют сами родители
Елена АКИМОВА
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Психотравматолог объяснила, как родителям реагировать на агрессию подростков

Психотравматолог объяснила, как родителям реагировать на агрессию подростков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие родители подростков знают, что часто в этом возрасте дети бывают агрессивны. Доктор психологических наук, психотравматолог Оксана Защиринская посоветовала, как взрослым вести себя в этой ситуации.

В сложный подростковый период дети испытывают больше доверия к сверстникам, нежели к взрослым. По мнению эксперта, в этой ситуации правильной тактикой для родителей будет налаживание контакт с друзьями и приятелями детей. Высока вероятность, что в случае надвигающейся угрозы они проинформируют родителя о проблемах с подростком.

- Многие родители просто игнорируют агрессивные проявления у подростка. Это тоже вид реакции, при котором возникает ощущение, что близким безразлично на твою беду. Подросток замыкается, его выбор в поведении и реагировании резко сужается. Тогда он решается на агрессию, ведь это неосознанный способ показать, что тебе плохо и ты с чем-то не согласен, - отмечает в беседе с ФАН психотравматолог.

Обратная ситуация, когда родители через чур навязчивы, тоже приведет к плачевному результату. Из-за постоянного нарушения личных границ подросток может замкнуться в себе. В таком случае агрессия – это попытка выйти из-под гиперопеки.

Эксперты уверены, что часто детскую агрессию провоцируют сами взрослых. Это может частично объяснить поведение 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе.

Девять жертв, 18 человек в больнице, из них двое в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Таков итог страшного утра 11 мая в гимназии №175 в Казани. 19-летний юноша назвал себя "богом" и пошел крушить все вокруг.