Эрдоган проклял правительство Австрии за солидарность с Израилем Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал правительство Австрии, власти которого накануне подняли над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля.

- Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - это значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев, - заявил турецкий лидер во время своего выступления в Анкаре. Его слова приводит издание Akdeniz Telgraf.

Ранее сообщалось, что в мае этого года канцлер Австрии Себастьян Курц опубликовал пост в своем Твиттере, где говорилось о решении властей поднять флаг Израиля над австрийскими ведомствами в знак солидарности.

После этого пресс-секретарь правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик заявил, что такой жест с австрийской стороны был продемонстрирован в качестве символа враждебности в Европе к исламу, а также к Турции и ее президенту.