Синоптик рассказала, когда в Москве снова пойдут дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по погоде, в Москву пришло настоящее лето, но задержится оно недолго. Уже во второй половине недели центральную часть страны накроет холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и понижение температуры.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала не убирать далеко зонтики, так как они пригодятся после 19 мая.

- В четверг, 20 мая, будет чуть теплее климатической нормы на 3-4 градуса. А к пятнице станет ощутимо прохладно, особенно ночами. Но показатели будут в нормальных климатических границах мая, - отметила синоптик в беседе с NEWS.ru.

К выходным максимальная температура воздуха ночью в Москве составит +10 градусов тепла, а по области до + 5–7 градусов. Днем будет теплее: до +16 до +20 градусов.

17 мая температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 27,5 градусов по Цельсию. По данным метеослужбы, жара в Москве побила температурный рекорд для 17 мая, установленный в 1958 году – в тот день температура в столице достигала 27,1 градуса выше нуля. Новый максимум установлен по данным последних 70 лет метеонаблюдений в городе.

Аномальная жара держится на основной части страны и часто является причиной возгорания. По всей стране уже выявлены десятки пожаров. Полыхают Самарская и Свердловская области. Там в пепел превращаются целые дачные поселки. Пока обходится без жертв, сообщает Пятый канал.