В Москве на 89-м году жизни умерла Руфина Пухова-Филби - вдова советского разведчика Филби. Она скончалась после продолжительной болезни.

- Руфина Пухова-Филби ушла из жизни после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Своего супруга она пережила на 33 года, , - рассказала ТАСС член Совета по правам человека и столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, которая была знакома с покойной.

Также собеседница издания отметила, что точная причина смерти Пуховой пока неизвестно, но "вероятнее всего, это связано с ее заболеванием".