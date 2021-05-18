Кадыров назвал себя "пехотинцем Путина" и "слугой народа" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время трансляции в Instagram ответил на вопросы зрителей. Во время прямого эфира он назвал себя "слугой народа".

На вопрос пользователя о том, считает ли Кадыров себя "проектом" Путина, глава Чечни ответил так:

- Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности., - сказал Кадыров.

При этом он отметил, что именно благодаря президенту РФ удалось достичь восстановления республики и обеспечить безопасность в данном регионе, что определенно является заслугой главы государства.

- В самые сложные времена наш Президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики – это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю, - подчеркнул он.

Кадыров также сообщил, что являясь главой Чеченской республики, делает все, чтобы ее народ процветал и чтобы у него было всё самое лучшее.