"Аэрофлот" сократил до двух число рейсов в Турцию в июне

"Аэрофлот" прекратил продажи и отменил рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух полетов в неделю. При этом компания готова в дальнейшем пересмотреть свое расписание при соответствующем решении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

- Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов и открыть продажи, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Демин.