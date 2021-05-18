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Общество18 мая 2021 1:01

"Аэрофлот" сократил до двух число рейсов в Турцию в июне

После решения оперштаба компания готова пересмотреть свое расписание полётов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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"Аэрофлот" прекратил продажи и отменил рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух полетов в неделю. При этом компания готова в дальнейшем пересмотреть свое расписание при соответствующем решении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

- Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов и открыть продажи, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Демин.