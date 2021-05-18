Финляндия сокращает закупки российской нефти из-за перехода на "зеленую" энергетику

Власти Финляндии постепенно сокращает объемы закупок российской нефти марки Urals. Это связано с их желанием перейти на "зеленую" энергетику.

Так, в 2021 году с января по март импорт "черного золота" в Финляндию снизился на четверть, до 2,1 миллиона тонн. В апреле же закупки российской нефти финской стороной также упали до 0,4 миллиона тонн. По данным специалистов, в апреле прошлого года этот показатель составлял 1,1 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon пишет Reuters.