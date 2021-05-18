Умерла Екатерина Вильмонт, известная писательница и автор детективов

Фото: сайт издательства АСТ

В возрасте 75 лет умела Екатерина Вильмонт - известная российская писательница, автор детективов. Она скончалась 16 мая.

- Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян, - говорится в сообщении на сайте АСТ.

Книги писательницы Екатерины Вильмонт издавались и продолжают издаются огромными тиражами. Она из тех авторов, которые неизменно входили в число самых любимых и популярных писателей России.