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Общество18 мая 2021 3:26

Умерла Екатерина Вильмонт, известная писательница и автор детективов

Екатерина Вильмонт умерла в возрасте 75 лет
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Фото: сайт издательства АСТ

Фото: сайт издательства АСТ

В возрасте 75 лет умела Екатерина Вильмонт - известная российская писательница, автор детективов. Она скончалась 16 мая.

- Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян, - говорится в сообщении на сайте АСТ.

Книги писательницы Екатерины Вильмонт издавались и продолжают издаются огромными тиражами. Она из тех авторов, которые неизменно входили в число самых любимых и популярных писателей России.

Утраты