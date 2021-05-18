IT-cпециалист рассказал, как поисковики собирают данные пользователей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Один из самых успешных IT-специалистов в России, гендиректор компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян в эксклюзивном интервью для kp.ru рассказал, как поисковики собирают данные пользователей и насколько это законно.

Прежде всего стоит понять, что поисковые системы запоминают сайты на которые человек заходит. Кликая по ссылке и переходя на страницу сайта пользователь оставляет свой след-идентификатор.

- Очень просто. Он (поисковик) запоминает все сайты, на которые ты заходишь. То есть он знает, кто и чем интересуется...А когда человек кликает страничку сайта, он оставляет свой след-идентификатор, который потом абсолютно легально через мобильного оператора обменивается на номер телефона, - рассказал Хачуян.

При этом он обратил внимание, что многие, когда подписывают контракт с мобильным оператором, не глядя дают разрешение на рекламную рассылку. Но получать ненужные СМСки не самое страшное.

- Получается, ему (пользователю) можно звонить или отправлять СМСки. Даже если мы даем разрешение на передачу наших персональных данных, это все равно незаконно. Но мобильных операторов за это почему-то никто не наказывает, - объяснил IT-специалист.

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