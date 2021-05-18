Обнародована налоговая декларация Джо Байдена за 2020 год

Обнародована налоговая декларация Джо Байдена Фото: REUTERS

Американской президент Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию. Так они отчитались о годовом доходе семьи, который в 2020 году составил 607 тысяч долларов из которых 157 тысяч были уплачены в качестве федеральных налогов. Соответствующее заявление и документы распространила пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что ставка подоходного налога для первых лиц государства составила 25,9%.Около 28 тысяч долларов семья Байдена уплатила в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы расположен семейный дом.