IT-cпециалист объяснил, почему слежка за школьниками в Интернете не предотвратила бы трагедию в Казани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужасная трагедия, произошедшая в гимназии в Казани, в результате которой погибли и пострадали беззащитные дети, заставила содрогнуться всю страну. После случившегося важно принять меры, чтобы подобное больше не повторилось. В России даже начались обсуждения по поводу возраста выдачи разрешения на оружие.

Однако известно, что незадолго за своей жестокой расправы над школьниками устроивший стрельбу Ильназ Галявиев написал о своих планах в мессенджере. О том, почему слежка за школьниками в интернете не предотвратила бы трагедию в Казани, kp.ru в эксклюзивном интервью рассказал один из самых успешных IT-специалистов в России, гендиректор компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян.

По его словам, все дело в том, что никто не хочет реформировать систему образования.

- Мне тоже звонили, спрашивали, что я думаю о предложении создать новую систему мониторинга действий подростков в соцсетях, чтобы они не ходили и не взрывали школы. <...> Никто не хочет реформировать нашу систему образования. Потому что это сложно, - высказался эксперт.

Хачуян добавил, что "проще потратить еще 500 миллионов рублей" на фиксацию ключевых слов в соцсетях, забив туда "наркотики", "оружие", "митинги".

- Найдем миллион упоминаний всего этого и … ничего с этим не сделаем. Как всегда. По-другому надо работать, - считает IT-специалист.

Также он возмутился, что в стране никто не предлагает дать денег на психологическую помощь жертвам ЕГЭ или подростковой травли в школах.

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