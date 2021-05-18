В Красноярском крае пять человек погибли в ДТП

18 мая в Ачинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля Honda, водитель которого выехал на встречную полосу движения, с автофургоном. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

- Водитель автомобиля Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны города Ачинска в сторону города Боготола, допустил выезд на полосу встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2747 (фургон). В результате аварии погибли пятеро мужчин. Это водитель и пассажиры из автомобиля Honda, - сообщили в ведомстве.