Путин и Си Цзиньпин 19 мая 2021 года примут участие в церемонии начала возведения атомного объекта

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 19 мая 2021 года примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, мероприятие будет проходить в онлайн-формате.

- Си Цзиньпин и Владимир Путин 19 мая в онлайн-режиме будут присутствовать на церемонии начала строительства китайско-российского объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики, - говорится в заявлении.