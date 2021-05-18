Россиян предупредили о новых схемах обмана покупателей на кассе в магазине Фото: Мария ЛЕНЦ

Россиян предупредил о новых видах обмана при покупке продуктов в магазинах и супермаркетах. О некоторых из них рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

По ее словам, чаще всего продавцы используют способ лишнего товара в чеке. Чаще всего он работает, когда в чеке много позиций, а не один-два товара.

- Лишний товар в чеке - один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза, - рассказала эксперт агентству "Прайм".