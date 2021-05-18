В ВПК назвали стоимость нового российского авианосца Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Об этом сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

- Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец - около 500 миллиардов рублей, - рассказал Поспелов, слова которого приводит РИА Новости.

При этом он отметил, что эта цифра лукавая. Все дело в том, что водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70 - 80 тысяч тонн. А при разработке таких масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере реализации объекта.

Напомним, военно-промышленная комиссия РФ при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы намерена рассмотреть целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца.

- Нужно оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для Военно-морского флота необходимо три таких корабля - головной и два серийных, - объяснил Поспелов.