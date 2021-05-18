Последние новости на утро 18 мая 2021: Путин и Си Цзиньпин 19 мая примут участие в церемонии начала строительства атомного объекта

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 18 мая 2021 года. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 19 мая 2021 года примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Отмечается, что возведение данного объекта состоится в рамках программы сотрудничества стран в области атомной энергетики. Детали строительства и название объекта не приводятся.

Депутат Верховной Рады от политпартии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин предупредили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой. По его мнению, украинская сторона - провокатор. Что же касается геополитического противостояния, то "воевать с РФ Запад не будет - эта роль отведена Украине".

В России в 2020 году цена электроэнергии для промышленности оказалась выше, чем в ряде зарубежных стран, в том числе и в США. Так, средняя цена для российских промышленников, подключенных к распределительным электросетям высокого уровня напряжения, составила 7,34 цента за киловатт-час.

Американский президент Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию. Доход их семьи за прошлый год составил 607 тысяч долларов. Из них 157 тысяч были уплачены в качестве федеральных налогов.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице с "российскими агентами" невероятными. Также он добавил, что "все это давно уже пахнет дурным водевилем".

Синоптики прогнозируют, что 18 мая 2021 года жара в Москве побьет новый температурный рекорд. Пока максимум для 18 мая за последние 140 лет метеонаблюдений +29,1 градуса. Такая жарища стояла в Москве в 1897 году. А сегодня в столице ожидается до +31 градуса тепла.