Россиян предупредили о риске слежки через современные телевизоры

Россиян предупредили о риске слежки через новые модели телевизоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова предупредила, что через современные телевизоры может быть организована слежка.

Как правило, эти современные модели имеют встроенную операционную систему, микрофон, видеокамеру и сетевой интерфейс.

- В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV, — приводит слова Михайловой агентство "Прайм".

Специалист добавила, что проверить телевизор на возможную слежку можно, изучив его историю исходящего трафика. Там можно увидеть передачу различного медиаконтента через разные протоколы. Михайлова отметила, что случаи "слежки" через телевизоры все-таки маловероятны.

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