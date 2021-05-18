В Госдуме рассказали об "опорных пунктах" антироссийских НПО в странах Европы

В Государственной думе рассказали об "опорных пунктах" антироссийских НПО в странах Европы Фото: Елена ЧИНКОВА

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что в нескольких странах Европы имеются опорные пункты антироссийских нежелательных проектных организаций.

- Установлено, что признанные у нас нежелательными организации в обход закона активно реализуют ориентированные на россиян проекты через сеть "опорных пунктов" на территории государств Восточной Европы - Польша, Чехия; Прибалтики - Литва, Эстония; и некоторых стран постсоветского пространства - Грузия, Украина, — приводит слова Пискарева РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны Европы отказаться от "антироссийского психоза". Официальный представитель Кремля сообщил о необходимости вести спокойный и конструктивный диалог, чтобы преодолеть разногласия сторон.