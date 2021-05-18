Минэнерго: цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире

В Минэнерго заявили, что цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минэнерго России назвало стоимость электроэнергии в стране одной из самой низких в мире. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

- Цены на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире, это подтверждается в том числе данными международных институтов, например МЭА. Тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством и индексируются в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, — гласит текст сообщения.

В ведомстве отметили, что Россия — "социально-ориентированное государство и в первую очередь заботится о своих гражданах". По сравнению с другими странами в РФ тарифы значительно ниже, добавили в Минэнерго.

Кроме того, министерство сообщило об обновлении электроэнергетики в стране. Новые электростанции и электросети позволяют штатно работать зимой и избегать блэкаутов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что ведомство на сегодняшний день не рассматривает вопрос о введении прогрессивной шкалы тарифов на электричество для населения. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.