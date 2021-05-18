Илон Маск потерял вторую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Илон Маск опустился на третью строчку в списке самых богатых людей мира Фото: REUTERS

Инженер и бизнесмен Илон Маск опустился на третью строчку в списке самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg. Состояние американца упало из-за снижения стоимости его компании Tesla.

Согласно информации агентства, состояние Маска снизилось до 160,6 миллиарда долларов. Таким образом, вторую строчку рейтинга занял гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с капиталом в 161,2 миллиарда долларов. Первую строчку по-прежнему занимает глава корпорации Amazon Джефф Безос — его состояние оценивается в 190 миллиарда долларов.

Стоимость акций компании Tesla снизилась почти на 20% из-за нехватки запасов полупроводников, а также конкуренции со сторону производителей автомобилей, работающих на горючем.

В начале апреля состояние американского инженера и бизнесмена Илона Маска всего за сутки выросло на шесть миллиардов долларов. Это произошло из-за роста стоимости акций компании Tesla. Тогда капитал Маска составлял 169,8 миллиарда долларов.