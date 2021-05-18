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В мире18 мая 2021 8:39

На Филиппинах запретили выбирать, какой вакциной прививаться от коронавируса

Никакой дискриминации не будет, заявил глава государства Родриго Дутерте
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Президент Филиппин запретил выбирать, какой вакциной прививаться от коронавируса

Президент Филиппин запретил выбирать, какой вакциной прививаться от коронавируса

Фото: REUTERS

Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил гражданам страны выбирать, какой вакциной прививаться от коронавирусной инфекции.

- Все доступные вакцины эффективны. Никакой дискриминации не будет. Вы не можете выбирать, какую вакцину использовать, все они одинаковые, — сказал глава государства в эфире телеканала PTV.

Он отметил, что состоятельные граждане хотят привиться препаратами американского производства, однако выбирать не смогут даже "миллионеры".

- В каком бы районе вы ни жили, вы все одинаковые, я не позволю выбирать, — заявил Дутерте.

В марте 2020 года управление по качеству лекарственных препаратов и пищевых продуктов Филиппин одобрило использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для экстренного применения. Об этом сообщил глава ведомства Эрик Доминго. В регуляторе отметили, что преимущества вакцины перевешивают ее риски.