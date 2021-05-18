Сергей Нарышкин назвал "плохим детективом" обвинения Запада в адрес России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал "плохим детективом" обвинения в адрес России со стороны западных стран.

- Все вот эти вот сюжеты связанные с кибератаками, взломами, отравлениями, настолько нелепы и подчас убоги, что в разговоре двух приличных и высокообразованных людей <...> нелепо это комментировать. выглядят как плохой детектив, — сказал Нарышкин в интервью каналу BBC.

Он отметил, что Россия не причастна к кибератаке на SolarWinds и предположил, что это могли сделать разведслужбы США.

Нарышкин добавил, что США, Россия, Британия, Китай — сильные независимые государства, а такие страны должны иметь сильную разведку. Также он сообщил, что его ведомство вступило в вежливую и уважительную переписку с MI6 и надеется на личный контакт.

Напомним, в апреле 2021 года США ввели новые санкции, обвинив Россиию в кибератаке на фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds.

Кроме того, отношения России и Чехии обострились из-за обвинений Праги в якобы участии российских спецслужб во взрывах на складах оружия во Врбетице. Чехия выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20.