В России будут уведомлять о любой ЧС единым сигналом

Россиян будут уведомлять о любой ЧС единым сигналом Фото: Артем КИЛЬКИН

В пресс-службе МЧС России сообщили, что граждан будут уведомлять о любых чрезвычайных ситуациях единым сигналом "Внимание всем!". В ведомстве отметили, что подобные ситуации в последнее время стали особо актуальны.

- Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно - гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - "Внимание всем!". При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации, — гласит сообщение пресс-службы.

Получить информацию можно будет по ТВ или радио. Кроме того, она будет передаваться краткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи.

В октябре прошлого года МЧС сообщало о запуске систем оповещения по всей России. Отмечалось, что пугаться непривычных звуков не стоит: запуск сирен и громкоговорителей – это плановая проверка систем оповещения в рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне.