Владимир Путин примет участие в церемонии старта строительства блоков АЭС в Китае в видеоформате Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в формате онлайн примет участие в церемонии начала строительства новых блоков Тяньванской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- 19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в Китае, — гласит сообщение пресс-службы.

В марте 2021 года Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган дали старт сооружению третьего блока АЭС "Аккую". Российский лидер заметил, что "последовательной реализации" проекта "Аккую" не смогли помешать "даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса".