Кличко сообщил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди. По его словам, они пришли с обысками, но не к нему.

Кличко сообщил, что, как обычно, он отправился на утреннюю тренировку, но ему сообщили, что «вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь».

«Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру», – сказал он в эфире телеканала «Украина24», отметив, что те вооружённые люди скорее всего не знали, что он с утра тренируются и уже ушли.

Мэр заявил, что он открыт и готов сотрудничать с правоохранителями. По его словам, пришли в квартиру двумя этажами ниже. «Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», - отметил он.

Как уточняется, мэр украинской столицы пришёл к себе домой, и встретил там правоохранителей, однако они сказали, что пришли с обысками не к нему, а в соседнюю квартиру.