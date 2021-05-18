В Госдуме не исключают внесения в ПДД правил езды на электросамокатах

В правила дорожного движения могут внести правила езды на электросамокатах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что правила езды на электросамокатах могут внести в правила дорожного движения.

- Какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в правила дорожного движения. Я согласен, что каски должны быть, что скорость должна регулироваться. Не думаю, что в законе, в правила дорожного движения, в стандарты этого транспорта в больших городах проблема назревает, — сказал он, выступая в заксо Свердловской области.

Ранее в Петербурге депутат петербургского Заксобрания обратился к полиции с просьбой проверить электросамокаты из прокатов на скорость. По мнению народного избранника, некоторые гаджеты носятся уж слишком резво и, вероятно, нарушают установленные законом ограничения на езду без прав.Он напомнил, что по правилам, если электросамокат имеет электродвигатель мощностью (в режиме длительной нагрузки) более 0,25 кВт, то он считается мопедом и для управления им нужны права категории "М".