Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Росжелдора Игоря Коваля, который ранее занимал различные должности в РосОЭЗ, а также в Министерстве экономики и развития. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Игорь Коваль. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении правительства.

Предыдущий глава Росжелдора Владимир Токарев был освобожден от должности в январе текущего года, оставшись заместителем министра транспорта России. Обязанности руководителя агентства временно исполнял Александр Иванов.

Игорь Коваль в период с 2007 по 2009 год работал в управлении по портовым зонам Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), занимал должность начальника отдела работы с резидентами, после чего перешел в Министерство экономики и развития, где позже стал директором департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.