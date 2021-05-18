Минпромторг РФ не видит необходимости в заморозке цен на удобрения

В Минпромторге не видят необходимости в заморозке цен на минеральные удобрения в России Фото: Василий Вахрин

Минпромторг России не видит необходимости в заморозке или жестком урегулировании стоимости минеральных удобрений в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жесткого регулирования, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство совместно с Минэкономразвития разработало модель прогноза цен на минеральные удобрения. Если будет зафиксирован резких или необоснованный рост стоимости этого продукта, то будут предприняты соответствующие меры.

Ранее в Минпромторге предложили два варианта стабилизации цен на металл. Представитель ведомства советует установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, используемую в строительстве (металлолом, арматура, металлопрокат и т.д.). Он отметил, что в таком варианте продающие метал компании будут отдавать часть лишней маржи, возможно, за счет повышения налогов на продажи по завышенным ценам.